Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 102 Комментарии
Англия. Премьер-лига

«Челси» интересуется полузащитником «Монако»

19 Августа 2021 • 21:22 Комментировать
Монако
...
Ланс
1.77 3.65 4.80
21.08 18:00
1000 рублей бесплатная ставка

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Орельену Тчуамени, сообщает Express.

Лондонцы продолжают поиски вариантов усиления средней линии. С клубом уже связывали имя хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса. Французский полузащитник выглядит предпочтительнее из-за своей цены в 40 миллионов евро. Известно, что «синие» уже обратились к представителям игрока. Ранее на 21-летнего футболиста претендовал «Манчестер Юнайтед», но теперь известно, что «красные дьяволы» не будут пытаться осуществить трансфер, по крайней мере, этим летом.

В нынешнем сезоне Орельен Тчуамени провел в составе «Монако» пять матчей и забил один гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Челси Трансферы футбола - лето 2021 Орельен Чуамени
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Августа
22:52 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг и Ляказетт из-за коронавируса пропустили матч с «Брентфордом»
22:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отдал Эмерсону в аренду «Лиону» официально
22:15 · Англия. Премьер-лига
Бьелса доволен текущим подбором футболистов в «Лидсе»
21:42 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет вернуть Гуйе
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Рома» вступила в борьбу за Торрейру
21:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересуется полузащитником «Монако»
21:15 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва не желает продолжать карьеру в Англии
21:06 · Англия. Премьер-лига
Уорд-Праус продлил контракт с «Саутгемптоном»
21:03 · Англия. Премьер-лига
Травма Саншеша может повлиять на планы «Ливерпуля»
21:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заплатит за Рамсдейла 30 миллионов фунтов
20:12 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» продлил Бэмфорда
19:17 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» готов побить свой трансферный рекорд ради Нуньеса
18:21 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» - «Норвич»: прогноз на матч чемпионата Англии – 21 августа 2021
17:40 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Бёрнли»: прогноз на матч чемпионата Англии – 21 августа 2021
17:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» намерен подписать ещё двух игроков
Все новости
Рекомендуем
 