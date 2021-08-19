«Челси» интересуется полузащитником «Монако»

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Орельену Тчуамени, сообщает Express.

Лондонцы продолжают поиски вариантов усиления средней линии. С клубом уже связывали имя хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса. Французский полузащитник выглядит предпочтительнее из-за своей цены в 40 миллионов евро. Известно, что «синие» уже обратились к представителям игрока. Ранее на 21-летнего футболиста претендовал «Манчестер Юнайтед», но теперь известно, что «красные дьяволы» не будут пытаться осуществить трансфер, по крайней мере, этим летом.

В нынешнем сезоне Орельен Тчуамени провел в составе «Монако» пять матчей и забил один гол.