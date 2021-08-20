«Монако» готов отпустить Пеллегри в «Милан»

Стали известны условия, на которых «Монако» будет готов отправить своего нападающего Пьетро Пеллегри в аренду в «Милан».

Как информирует журналист Николо Скира, 20-летний итальянский аттаканте может вернуться нынешним летом на историческую родину. В его услугах оказался заинтересован вице-чемпион Серии А. «Россонери» для того, чтобы убедить своих французских коллег отпустить форварда на Апеннины, потребуется заплатить не менее одного миллиона евро.

Пьетро Пеллегри был приобретён монегасками ещё в 2018 году у «Дженоа» за 20 с лишним млн евро. Но сказать, что этот трансфер оправдал себя, довольно трудно. С той поры итальянец отличился в футболке «Монако» лишь двумя забитыми мячами в 23 играх.