В официальном инстаграм-аккаунте «Монако» представлен постер к поединку третьего тура чемпионата Франции против «Ланса». Предматчевую афишу украсил российский полузащитник монегасков Александр Головин.

Ранее стало известно, что 25-летний игрок включен в заявку команды на предстоящую встречу.

Матч состоится в Монако на стадионе «Луи II» в субботу, 21 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Перед сегодняшней встречей монегаски занимают лишь 13 место в турнирной таблице французского чемпионата, а гости находятся на десятой позиции.