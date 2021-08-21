В официальном инстаграм-аккаунте «Монако» представлен постер к поединку третьего тура чемпионата Франции против «Ланса». Предматчевую афишу украсил российский полузащитник монегасков Александр Головин.
Ранее стало известно, что 25-летний игрок включен в заявку команды на предстоящую встречу.
Матч состоится в Монако на стадионе «Луи II» в субботу, 21 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Перед сегодняшней встречей монегаски занимают лишь 13 место в турнирной таблице французского чемпионата, а гости находятся на десятой позиции.
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