«Монако» снова провалился, у Головина красная карточка

«Монако» продолжает поражать слабой игрой в линии атаки, при том, что у команды регулярно много моментов. Во встрече третьего тура Лиги 1 против «Ланса» монегаски провалились, пропустив все удары в створ ворот - 0:2. При этом третья команда прошлого сезона на протяжении трети матча была в большинстве. Также отметим ненужное удаление Александра Головина в концовке за прыжок в ноги оппонента.

На неделе команде Нико Ковача предстоит битва с «Шахтёром» за место в Лиге чемпионов.