«Монако» снова провалился, у Головина красная карточка

«Монако» продолжает поражать слабой игрой в линии атаки, при том, что у команды регулярно много моментов. Во встрече третьего тура Лиги 1 против «Ланса» монегаски провалились, пропустив все удары в створ ворот - 0:2. При этом третья команда прошлого сезона на протяжении трети матча была в большинстве. Также отметим ненужное удаление Александра Головина в концовке за прыжок в ноги оппонента.
На неделе команде Нико Ковача предстоит битва с «Шахтёром» за место в Лиге чемпионов.
Протокол игры
|51' Ганаго Игнатиус (0:1)
|90' Банза Симон (0:2)
Нюбель Александр • Агилар Рубен 84' ( Сидибе Джибриль ( 84') • Дисаси Аксель • Павлович Страхиня • 83'Кайо Энрике • Головин Александр • 86'Чуамени Орельен 63' ( Фолланд Кевин ( 63') • Лукас Жан • Дьятта Крепен 64' ( Боаду Мирон ( 64') • Диоп Софьян 76' ( Фабрегас Сеск ( 76') • Бен-Йеддер Виссам 63' ( Желсон Мартиньш ( 63')
Запасные: Якобс Исмаил • Маецки Радослав • Матазо Элио • Бадьяшиль Бенуа
Лека Жан-Луи • 61'Гради Жонатан • Дансо Кевин • Медина Факундо • Клаусс Жонатан • Дукуре Шейк • 61'Фофана Секо • Мачадо Дейвер 46' ( Франковски Пшемыслав ( 46') • Какута Гаэль 76' ( Айдара Массадио ( 76' • Боура Исмаэль 90') • Сотока Флориан 75' ( Банза Симон ( 75') • Ганаго Игнатиус 65' ( Каюзак Янник ( 65')
Запасные: Жан Корентен • Кошта Давид • Фариньес Вилькер • Christopher Wooh
21 августа. Стадион "Луи II".