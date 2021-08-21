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Франция. Лига 1

«Монако» снова провалился, у Головина красная карточка

21 Августа 2021 • 20:12 Комментировать
Монако
0:2
Ланс
окончен
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«Монако» продолжает поражать слабой игрой в линии атаки, при том, что у команды регулярно много моментов. Во встрече третьего тура Лиги 1 против «Ланса» монегаски провалились, пропустив все удары в створ ворот - 0:2. При этом третья команда прошлого сезона на протяжении трети матча была в большинстве. Также отметим ненужное удаление Александра Головина в концовке за прыжок в ноги оппонента.

На неделе команде Нико Ковача предстоит битва с «Шахтёром» за место в Лиге чемпионов.

Протокол игры  
Монако 0:2 Ланс
    51' Ганаго Игнатиус (0:1)
    90' Банза Симон (0:2)
Нюбель Александр Агилар Рубен   84' (Сидибе Джибриль (   84') Дисаси Аксель Павлович Страхиня   83' Кайо Энрике Головин Александр   86' Чуамени Орельен   63' (Фолланд Кевин (   63') Лукас Жан Дьятта Крепен   64' (Боаду Мирон (   64') Диоп Софьян   76' (Фабрегас Сеск (   76') Бен-Йеддер Виссам   63' (Желсон Мартиньш (   63')
Запасные: Якобс Исмаил Маецки Радослав Матазо Элио Бадьяшиль Бенуа
Лека Жан-Луи   61' Гради Жонатан Дансо Кевин Медина Факундо Клаусс Жонатан Дукуре Шейк   61' Фофана Секо Мачадо Дейвер   46' (Франковски Пшемыслав (   46') Какута Гаэль   76' (Айдара Массадио (   76' Боура Исмаэль   90') Сотока Флориан   75' (Банза Симон (   75') Ганаго Игнатиус   65' (Каюзак Янник (   65')
Запасные: Жан Корентен Кошта Давид Фариньес Вилькер Christopher Wooh
21 августа. Стадион "Луи II".

 

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Монако Ланс Александр Головин
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21.08  22:00 Сент-Этьен ... Лилль 2.95 3.15 2.55
22.08  14:00 Лион ... Клермон
22.08  16:00 Монпелье ... Лорьян 2.25 3.3 3.3
22.08  16:00 Бордо ... Анже
22.08  16:00 Метц ... Реймс 2.35 2.9 3.55
22.08  16:00 Страсбург ... Труа 2.05 3.35 3.85
22.08  18:00 Ренн ... Нант
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