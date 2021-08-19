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Франция. Лига 1

«Монако» продлил контракт с конкурентом Головина

19 Августа 2021 • 00:00 Комментировать
Монако
...
Ланс
1.70 3.85 5.00
21.08 18:00
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Сегодня «Монако» на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с 21-летнем игроком команды Софьяном Диопом.

Французский вингер поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до середины 2026 года. Диоп находится в расположении «Монако» с 2018 года, с того времени он провел 60 игр за команду, в которых записал на свой счет восемь голов.

Отметим, что во вчерашнем поединке против донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов француз вышел на замену вместо россиянина Александра Головина. В общей сложности у Диопа 5 сыгранных матчей в текущем сезоне во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Софьян Диоп
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