«Монако» продлил контракт с конкурентом Головина

Сегодня «Монако» на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с 21-летнем игроком команды Софьяном Диопом.

Французский вингер поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до середины 2026 года. Диоп находится в расположении «Монако» с 2018 года, с того времени он провел 60 игр за команду, в которых записал на свой счет восемь голов.

Отметим, что во вчерашнем поединке против донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов француз вышел на замену вместо россиянина Александра Головина. В общей сложности у Диопа 5 сыгранных матчей в текущем сезоне во всех турнирах.