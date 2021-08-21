​Головина удалили с поля в матче Лиги 1

Для «Монако» старт сезона получается неудачным. В субботу команда Нико Ковача проводит домашний матч против «Ланса» и никак не может забить, хотя успела пропустить в начале второго тайма. А ближе к завершению игры монегаски остались в меньшинстве. С поля был удалён российский хавбек команды Александр Головин. Он сорвал атаку «Ланса» посредством грубого фола в центре поля.

Следить за последними минутами матча «Монако» - «Ланс» и узнать об удалении Александра Головина подробнее можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Напомним, что Александр Головин играет за «Монако» с лета 2018 года.