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Франция. Лига 1

​Головина удалили с поля в матче Лиги 1

21 Августа 2021 • 19:52 Комментировать
Монако
0:2
Ланс
окончен
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Для «Монако» старт сезона получается неудачным. В субботу команда Нико Ковача проводит домашний матч против «Ланса» и никак не может забить, хотя успела пропустить в начале второго тайма. А ближе к завершению игры монегаски остались в меньшинстве. С поля был удалён российский хавбек команды Александр Головин. Он сорвал атаку «Ланса» посредством грубого фола в центре поля.

Следить за последними минутами матча «Монако» - «Ланс» и узнать об удалении Александра Головина подробнее можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Напомним, что Александр Головин играет за «Монако» с лета 2018 года.

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Монако Александр Головин
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22.08  14:00 Лион ... Клермон
22.08  16:00 Монпелье ... Лорьян 2.25 3.3 3.3
22.08  16:00 Бордо ... Анже
22.08  16:00 Метц ... Реймс 2.35 2.9 3.55
22.08  16:00 Страсбург ... Труа 2.05 3.35 3.85
22.08  18:00 Ренн ... Нант
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