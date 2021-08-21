​«Монако» может обжаловать удаление Головина - агент

Александр Головин был удалён с поля в матче против «Ланса», в котором «Монако» на своём поле проиграл со счётом 0:2. Агент российского хавбека Олег Артёмов назвал удаление по меньшей мере спорным.

«Скорее «Монако» будет подавать апелляцию», - высказался агент, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что удаление Александра Головина действительно кажется спорным, учитывая тот факт, что в момент контакта футболист согнул ногу.

Следующий матч «Монако» проведёт 25 августа. В этот день команда Нико Ковача будет играть на выезде против «Шахтёра» в ответном поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов.