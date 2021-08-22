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Англия. Премьер-лига

Лукаку отметил возвращение быстрым голом, а «Челси» не напрягаясь обыграл «Арсенал»

22 Августа 2021 • 20:22 Комментировать (3)
Арсенал
0:2
Челси
окончен
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В матче второго тура чемпионата Англии состоялось лондонское дерби «Арсенал» - «Челси».

Протокол игры  
Арсенал 0:2 Челси
    15' Лукаку Ромелу (0:1)
    35' Джеймс Рис II (0:2)
Лено Бернд Седрик Соареш Холдинг Роб   45' Мари Пабло   34' Тирни Киран   66' (Тавареш Нуну (   66') Самби Локонга Альберт-Мбойо   67' Джака Гранит Пепе Николя Смит-Роу Эмил Сака Букайо   61' (Обамеянг Пьер-Эмерик (   61') Мартинелли Габриэл   79' (Балогун Фоларин (   79')
Запасные: Эльнени Мохамед Нелсон Райс Ремсдейл Аарон Колашинац Сеад Чамберс Калум Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар Кристенсен Андреас Рюдигер Антонио Джеймс Рис II Жоржиньо II Ковачич Матео   72' (Канте Н'Голо (   72') Алонсо Маркос Маунт Мэйсон   82' (Зиеш Хаким (   82') Хаверц Кай   90' (Вернер Тимо (   90') Лукаку Ромелу
Запасные: Чилуэлл Бен Зума Курт Силва Тьяго Хадсон-Одои Каллум Чалоба Трево Аррисабалага Кепа
22 августа. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

«Челси» и «Арсенал» сейчас – команды разного полёта. Конечно, лондонское дерби, конечно, именитые команды с историей, но футболисты и тренеры на старте этого сезона у них просто разного класса. Доказано ещё в первом туре. «Челси» (тоже, кстати, в лондонском дерби) полурезервным составом разобрал «Кристал Пэлас» - 3:0. «Арсенал» старался, но по делу уступил новичку АПЛ «Брентфорду» - 0:2.

Микель Артета пока ещё не может рассчитывать на новичка Мартина Эдегора, на травмированных Обамеянга с Ляказеттом, что совсем обнуляло шансы «Арсенала» в борьбе с «Челси». А вот Томас Тухель получил подмогу в лице Ромелу Лукаку, которого сразу бросил в бой. Поддержка у бельгийца тоже смотрелась солидно – Хаверц, Маунт, Ковачич, Жоржиньо. В запасе остались Канте, Зиеш, Вернер.

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Все они рьяно подскочили уже на 15-й минуте матча, но не чтобы разом выйти на поле, а чтобы отпраздновать возвращение Ромелу Лукаку. Матео Ковачич классно разобрался в центре поля и отправил в забег бельгийца. Тот мяч придержал и вернул хорвату, а Ковачич подключил по правому флангу Риса Джеймса, прострел которого уже предназначался Лукаку. Ромелу осталось лишь вколотить мяч в пустые ворота, отметившись быстрым голом в первой же игре после возвращения.

Далее «Челси» чуть засушил игру, даже позволил «Арсеналу» почувствовать мяч, сделать пару атак. Но как только «синие» врубили скорость, «канониры» пропустили второй гол. За десять минут до конца первого тайма Маркос Алонсо протащил мяч по левому флангу и прострелил в центр. Лукаку ловко пропустил на Маунта, а Мейсон отыграл на Риса Джеймса, которому осталось лишь расстрелять Бернда Лено из штрафной площади – 0:2. Очень легко давалась игра футболистам Томаса Тухеля.

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Мог дать иллюзорную интригу Букайо Сака, в борьбе с Джеймсом свалившийся в штрафной площади «Челси», но Пол Тирни не поставил пенальти. Потом послушал подсказки VAR и убедился в правоте изначального решения. Безнадёжно всё проходило для «Арсенала», но такое течение матча убаюкало «Челси». Постепенно «синие» совсем расслабились и на исходе часа игры должны были пропускать. Пепе навесил от угла поля, Мари скинул на Роба Холдинга, а том осталось лишь попасть в цель с пары метров. Но он взял выше ворот.

Затем Локонга организовал шикарную контратаку одной передачей, но чуть перестарался с силой паса. Обамеянг выскочил на Менди, однако к мячу голкипер успел первым. Лондонский дождь и тревожное падение Риса Джеймса в итоге остудили пыл обеих команд. Спокойно матч докатился до победы «Челси», был лишь шанс сделать её разгромной, но Бернд Лено в перекладину перевёл мяч после удара Ромелу Лукаку. Что сказать, бельгиец прекрасно вписался в построения Томаса Тухеля. А нынешний «Арсенал» - просто не соперник для «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
22 Августа 2021 в 21:00
арсы с такой игрой в десятку не попадут , челси с победой , арсов жаль ... эх Артета , думал хотя бы этот вырастит в тренера .
LMI
22 Августа 2021 в 20:39
Иного и не ожидалось. Хотя не так уж и не напрягаясь. Но что уж поделать, о чем мечтать, на что рассчитывать если оборона в команде исчезла НАПРОЧЬ в начале двухтысячных и до сих пор найти не могут
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