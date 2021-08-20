Пулишич сдал положительный тест на COVID-19: он пропустит игру с «Арсеналом»

У нападающего «Челси» Кристиана Пулишича обнаружили коронавирус. Об этом заявил главный тренер «синих» Томас Тухель.

«Кристиан сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас он не тренируется вместе с командой и пропустит матч с «Арсеналом», - цитирует Тухеля Goal.

Напомним, что в ближайшем туре АПЛ «Челси» сыграет на выезде с «Арсеналом». Матч состоится 22 августа в 18:30 по московскому времени. В первом туре подопечные Тухель разгромили «Кристал Пэлас» со счётом 3:0.

Пулишич стал игроком «Челси» в 2019 году, перейдя из «Боруссии» Дортмунд за 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл два матча во всех турнирах, в которых забил один гол.