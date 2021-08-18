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Англия. Премьер-лига

«Милан» близок к подписанию Бакайоко

18 Августа 2021 • 14:15 Комментировать
Арсенал
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Челси
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22.08 18:30
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Полузащитник «Челси» Тьемуа Бакайоко близок к переходу в «Милан», передаёт Football Italia. Сообщается, что миланцы намерены подписать игрока до завершения трансферного окна.

Руководство «синих» хочет расстаться с игроком, так как француз не входит в планы главного тренера «Челси» Томаса Тухель. Его контракт с лондонским клубом действует до середины 2022 года.

Напомним, что Бакайоко выступал за «Милан» на правах аренды в сезоне 2018/19. В составе итальянского клуба он сыграл 42 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Последний сезон футболист провёл в аренде в «Наполи».

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Милан Челси Тьемуа Бакайоко Трансферы футбола - лето 2021
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