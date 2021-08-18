«Милан» близок к подписанию Бакайоко

Полузащитник «Челси» Тьемуа Бакайоко близок к переходу в «Милан», передаёт Football Italia. Сообщается, что миланцы намерены подписать игрока до завершения трансферного окна.

Руководство «синих» хочет расстаться с игроком, так как француз не входит в планы главного тренера «Челси» Томаса Тухель. Его контракт с лондонским клубом действует до середины 2022 года.

Напомним, что Бакайоко выступал за «Милан» на правах аренды в сезоне 2018/19. В составе итальянского клуба он сыграл 42 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Последний сезон футболист провёл в аренде в «Наполи».