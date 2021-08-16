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Англия. Премьер-лига

Канте успеет восстановиться к матчу с «Арсеналом»

16 Августа 2021 • 23:58 Комментировать
Арсенал
...
Челси
4.30 3.80 1.80
22.08 18:30
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Нголо Канте, пропускавший стартовый поединок английской Премьер-лиги против «Кристал Пэлас», вернулся в общую группу и вместе с партнерами вовсю готовится к лондонскому дерби.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что рассчитывает на француза в ближайшем матче против «Арсенала», передаёт британское издание Metro. Канте получил повреждение на разминке накануне начала поединка за Суперкубок УЕФА с «Вильярреалом», из-за чего получил несколько дней отдыха для реабилитации.

В прошлом сезоне полузащитник стал одним из лидеров коллектива, сумев помочь команде неожиданно победить в Лиге чемпионов. Также Канте попал в список номинантов на звание лучшего полузащитника прошлого розыгрыша самого престижного клубного турнира Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Апл Н'Голо Канте
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