Лукаку заявил о готовности сыграть против «Арсенала»

Звездный новичок лондонского «Челси» Ромелу Лукаку рассказал, когда может состояться его дебют за английский коллектив.

«Я отлично поработал во время предсезонки и нахожусь в хороших кондициях. Был рад вернуться в «Челси» и начать работу с командой. Хочу получше узнать своих новых партнеров. Что касается дебюта, то я готов сыграть в следующем матче. Жду решения наставника», - передает слова бельгийского футболиста клубная пресс-служба.

Во втором туре Премьер-лиги «пенсионеры» на выезде встретятся с другим лондонским клубом - «Арсеналом». Встреча состоится на «Эмирейтс» 22 августа.