«Арсенал» в своих социальных сетях сообщил о подписании полузащитника Мартина Эдегора. Лондонцы выкупили контракт 22-летнего норвежца у мадридского «Реала» за 40 миллионов евро.

Футболист подписал с новым клубом соглашение до 2026 года. Напомним, что в прошлом сезоне Эдегор провел в «Арсенале» вторую половину сезона на правах аренды. В футболке «канониров» игрок принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал себе в актив один гол и две результативных передачи.

В мадридский «Реал» Эдегор переходил в юном возрасте в 2015 году, считаясь невероятным талантом. Но, 16-летний полузащитник не справился с оказанным на него давлением, в последствии не сумев закрепиться в основе «сливочных», отправляясь в постоянные аренды.