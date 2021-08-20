Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 129 Комментарии
Англия. Премьер-лига

Эдегор – игрок «Арсенала» официально

20 Августа 2021 • 10:22 Комментировать (2)
Арсенал
...
Челси
4.30 3.80 1.80
22.08 18:30
1000 рублей бесплатная ставка

«Арсенал» в своих социальных сетях сообщил о подписании полузащитника Мартина Эдегора. Лондонцы выкупили контракт 22-летнего норвежца у мадридского «Реала» за 40 миллионов евро.

Футболист подписал с новым клубом соглашение до 2026 года. Напомним, что в прошлом сезоне Эдегор провел в «Арсенале» вторую половину сезона на правах аренды. В футболке «канониров» игрок принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал себе в актив один гол и две результативных передачи.

В мадридский «Реал» Эдегор переходил в юном возрасте в 2015 году, считаясь невероятным талантом. Но, 16-летний полузащитник не справился с оказанным на него давлением, в последствии не сумев закрепиться в основе «сливочных», отправляясь в постоянные аренды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Мартин Эдегор Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Fireland
20 Августа 2021 в 10:38
Не понимаю я Реал. Зачем они отпустили такого игрока, считай даром, когда у самих, в полузащите бегают 50-летние Модрич с Кроосом ?
Ale10JUFC
20 Августа 2021 в 10:25
Первый толковый трансфер Арсенала в это ТО. Рэмсдейл наверное будет вторым толковым.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Августа
11:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отказался от кандидатуры Коутиньо
11:21 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» попытается побороться с «Реалом» за Мбаппе следующим летом слухи
10:58 · Англия. Премьер-лига
В Ориги заинтересованы три клуба АПЛ слухи
10:46 · Англия. Премьер-лига
Ндомбеле решил уйти из «Тоттенхэма»
10:22 · Англия. Премьер-лига
Эдегор – игрок «Арсенала» 2 официально
09:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» принял решение по Торрейре
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» заинтересован в подписании лидера «Лацио» слухи
09:17 · Англия. Премьер-лига
Барнс подписал новый контракт с «Лестером» официально
08:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» в ближайшее время объявит о подписании Эдегора и Рамсдейла
08:40 · Англия. Премьер-лига
Хамес: «Без понятия, с кем следующий матч у «Эвертона»
08:23 · Англия. Премьер-лига
Клопп запретил фанатскому движению «Ливерпуля» использовать гомофобные кричалки
00:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» ищет покупателей для троих игроков 1
00:22 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд может вернуться на поле раньше, чем ожидалось
00:12 · Англия. Премьер-лига
Тухель рассчитывает на Чалоба
19 Августа
23:55 · Англия. Премьер-лига
Рафа Мир попрощался с «Вулверхэмптоном»
Все новости
Рекомендуем
 