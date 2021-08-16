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Англия. Премьер-лига

Джака подпишет новый контракт с «Арсеналом»

16 Августа 2021 • 13:15 Комментировать
Арсенал
...
Челси
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22.08 18:30
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Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака подпишет новый контракт с лондонским клубом, передаёт Football London. Сообщается, что новое соглашение будет действовать до середины 2025 года.

Ранее сообщалось, что Джака близок к переходу в «Рому», однако клубы не смогли договориться между собой. В связи с этим, руководство лондонского клуба решило сохранить швейцарца в команде и предложить ему новый контракт.

Напомним, что Джака перешел в «Арсенал» из «Боруссии» Мёнхенгладбах в 2016 году за 45 миллионов евро. Его действующий контракт с «канонирами» до 2023 года. В матче первого тура АПЛ он вышел на поле в качестве капитана клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гранит Джака
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