​Лукаку выбрал игровой номер в «Челси»

Как и ожидалось, Ромелу Лукаку будет выступать в «Челси» под девятым номером. В среду бельгиец подтвердил это на пресс-конференции.

«Да, я буду играть под номером 9. Я счастлив взять себе этот номер», - рассказал Лукаку журналистам.

«Готов ли я выйти в стартовом составе на матч против «Арсенала»? Я тренировался. Я провёл полноценную предсезонную подготовку. Сейчас я стараюсь улучшить командные связи с партнёрами. Если тренер захочет меня выпустить – я готов», - отметил бельгиец.

Дерби Лондона между «Арсеналом» и «Челси» пройдёт в ближайшее воскресенье, 22 августа.