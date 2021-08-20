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Англия. Премьер-лига

Рамсдейл стал игроком «Арсенала» официально

20 Августа 2021 • 20:56 Комментировать
Арсенал
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Челси
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Аарон Рамсдейл подписал долгосрочный контракт с лондонским «Арсеналом».

«Канониры» посредством публикации на официальном сайте клуба оповестили общественность об успешном подписании футболиста сборной Англии. 23-летний игрок, который побывал на Евро-2020 в ранге сменщика Джордана Пикфорда, обошёлся столичному клубу в 28 миллионов евро.

На «Эмирейтс» Аарон Рамсдейл будет выступать под номером «32».

В прошлом сезоне английский страж ворот провёл за «Шеффилд Юнайтед» все 38 матчей в АПЛ, но не помог своему теперь уже экс-клубу избежать вылета из элитного дивизиона, пропустив 63 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
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