Аарон Рамсдейл подписал долгосрочный контракт с лондонским «Арсеналом».

«Канониры» посредством публикации на официальном сайте клуба оповестили общественность об успешном подписании футболиста сборной Англии. 23-летний игрок, который побывал на Евро-2020 в ранге сменщика Джордана Пикфорда, обошёлся столичному клубу в 28 миллионов евро.

На «Эмирейтс» Аарон Рамсдейл будет выступать под номером «32».

В прошлом сезоне английский страж ворот провёл за «Шеффилд Юнайтед» все 38 матчей в АПЛ, но не помог своему теперь уже экс-клубу избежать вылета из элитного дивизиона, пропустив 63 гола.