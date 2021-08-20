Тухель рассчитывает на Чалоба

Трево Чалоба может продолжить свои выступления в составе лучшего клуба Лиги чемпионов в прошлом сезоне – лондонского «Челси».

Томас Тухель провёл встречу с защитником «синих», о чём информирует Goal. Главный тренер лондонцев исключил звезду местной академии из списка доступных для аренды игроков. Менеджер считает, что Чалоба должен связать своё будущее исключительно с «Челси».

Примечательно, что прежде в Европе было немало клубов, заинтересованных в услугах перспективного дефа. В их числе фигурировали «Лилль», «Валенсия» и «Брюгге».

Предполагается, что теперь агенты Чалоба потребуют у «пенсионеров» продления контракта игрока минимум на два сезона.