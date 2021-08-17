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Англия. Премьер-лига

«Атлетико» назвал сумму, за которую готов продать Триппьера

17 Августа 2021 • 13:33 Комментировать
Саутгемптон
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Манчестер Юнайтед
4.80 4.40 1.63
22.08 16:00
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«Атлетико» готов расстаться с защитником Кираном Триппьером за 60 миллионов евро, передаёт AS. Сообщалось, что интерес к игроку проявляли «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, оба английских клуба заинтересованы в возвращении защитника в АПЛ, однако пока неизвестно, согласятся ли они заплатить эту сумму. 

Напомним, что Триппьер перешёл в «Атлетико» из «Тоттенхэма» в 2019 году за 22 миллиона евро. Его контракт с мадридским клубом действует до середины 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету один матч в Ла Лиге. Ранее в АПЛ он выступал за «Тоттенхэм» и «Бёрнли».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Киран Триппьер Трансферы футбола - лето 2021
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