«Лион» арендует защитника «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Эмерсон в ближайшее время перейдет в «Лион», сообщает L'Equipe.

Известно, что стороны уже согласовали сделку — это будет годичная аренда без права выкупа. Завтра футболист пройдет медицинское обследование. Контракт Эмерсона с «синими» истекает в июне следующего года. Ранее 27-летним бразильцем активно интересовался итальянский «Наполи», который так и не смог договориться с английским клубом.

Эмерсон перешел в «Челси» из «Ромы» за 20 миллионов евро в январе 2018 года. За прошедшие два с половиной сезона он отыграл 71 матч во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.