Пулишич: «Очень рад, что буду играть в одной команде с Лукаку»

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич прокомментировал переход Ромелу Лукаку в лондонский клуб.

«Лукаку отличный нападающий, который хорошо играет спиной к воротам, отлично держит мяч и много забивает. Очень рад, что буду играть с ним в одной команде. Уверен, что это будут захватывающие времена. Сейчас у нас очень сильная команда, которая готова решать серьезные задачи», - цитирует Пулишича пресс-служба «синих».

Напомним, что Лукаку перешел в «Челси» из «Интера» за 115 миллионов евро. Ранее он также был игроком лондонского клуба с 2011 по 2014 год, откуда перебрался в «Эвертон» за 35 млн евро.