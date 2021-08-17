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Англия. Премьер-лига

Пулишич: «Очень рад, что буду играть в одной команде с Лукаку»

17 Августа 2021 • 10:13 Комментировать
Арсенал
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Челси
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22.08 18:30
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Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич прокомментировал переход Ромелу Лукаку в лондонский клуб.

«Лукаку отличный нападающий, который хорошо играет спиной к воротам, отлично держит мяч и много забивает. Очень рад, что буду играть с ним в одной команде. Уверен, что это будут захватывающие времена. Сейчас у нас очень сильная команда, которая готова решать серьезные задачи», - цитирует Пулишича пресс-служба «синих».

Напомним, что Лукаку перешел в «Челси» из «Интера» за 115 миллионов евро. Ранее он также был игроком лондонского клуба с 2011 по 2014 год, откуда перебрался в «Эвертон» за 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Кристиан Пулишич
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