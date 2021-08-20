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Англия. Премьер-лига

Кроос пожелал успеха Эдегору в «Арсенале»

20 Августа 2021 • 21:53 Комментировать
Арсенал
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Челси
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос пожелал в «Инстаграме» успеха бывшему одноклубнику Мартину Эдегору, который перешёл в «Арсенал».

«Отличный выбор номера! Всего наилучшего», — написал немец под фотографией, на которой 22-летний полузащитник держит майку с номером 8. Трансфер норвежца был завершен сегодня. Сумма сделки оценивается примерно в 35 миллионов евро. Половину прошлого сезона он провел на «Эмирейтс» на правах аренды, сыграв 20 матчей и забив два гола.

Мартин Эдегор стал футболистом «Реала» в 2015 году в возрасте 16 лет. Однако в общей сложности за мадридский клуб он выходил всего восемь раз, чаще всего отправляясь в аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Тони Кроос Мартин Эдегор
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