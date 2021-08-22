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Англия. Премьер-лига

​Тухель: «Я действительно говорил руководству «Челси», что Лэмпард, возможно, заслуживает больше времени»

22 Августа 2021 • 12:46 Комментировать
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Челси
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Наставник «Челси» Томас Тухель вспомнил о своём первом разговоре с руководителями лондонского клуба.

«Я действительно спрашивал у директоров «Челси» во время первого телефонного звонка, уверены ли они в правильности увольнения Фрэнка Лэмпарда. Я говорил, что он, возможно, заслуживает больше времени», - высказался Тухель в интервью для Sky Sports.

Напомним, что Томас Тухель сменил на тренерском мостике «Челси» Фрэнка Лэмпарда в январе текущего календарного года. После смены наставника лондонцы прибавили и смогли завоевать трофей Лиги чемпионов. В финале «пенсионеры» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард Томас Тухель
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