Лукаку отличился первым голом за «Челси»

Бельгийский нападающий лондонского «Челси» оформил первый гол за «аристократов» после возвращения в клуб из миланского «Интера».

На 15-ой минуте лондонского дерби между «Арсеналом» и «Челси» Ромелу получил передачу с фланга от Риса Джеймса, одним касанием вложив снаряд в ворота «канониров». Таким образом, счет в противостоянии был открыт.

Напомним, Ромелу Лукаку перешел из «Интера» за 115 миллионов евро. Фанаты миланцев обвинили игрока в том, что он «ушел за деньгами».

В первом туре «Челси» разгромил «Кристал Пэлас» 3:0, так что победа в текущем матче может означать максимальный результат после двух стартовых поединков АПЛ.