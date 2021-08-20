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Англия. Премьер-лига

«Арсенал» в ближайшее время объявит о подписании Эдегора и Рамсдейла

20 Августа 2021 • 08:47 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
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Хаддерсфилд Таун
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Трансферная сага по поводу переходов полузащитника «Реала» Мартина Эдегора и вратаря «Шеффилда» Аарона Рамсдейла в «Арсенал» наконец-то завершена. Скоро лондонцы официально представят новичков команды.

Об этом у себя в «Твиттере» пишет журналист Фабрицио Романо. Согласно предоставленной информации, оба игрока уже прошли медосмотр и подписали свои контракты с лондонским клубом.

По предварительным данным, за Рамсдейла «канониры» отдадут 30 миллионов евро, а трансфер Эдегора обойдется в 40 миллионов. Соглашение с норвежцем, к слову, будет рассчитано до лета 2026 года.

Также «Арсенал» в ближайшем будущем сообщит о продлении сотрудничества с Гранитом Джакой, который этим летом мог уйти в «Рому».


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