«Арсенал» в ближайшее время объявит о подписании Эдегора и Рамсдейла

Трансферная сага по поводу переходов полузащитника «Реала» Мартина Эдегора и вратаря «Шеффилда» Аарона Рамсдейла в «Арсенал» наконец-то завершена. Скоро лондонцы официально представят новичков команды.

Об этом у себя в «Твиттере» пишет журналист Фабрицио Романо. Согласно предоставленной информации, оба игрока уже прошли медосмотр и подписали свои контракты с лондонским клубом.

По предварительным данным, за Рамсдейла «канониры» отдадут 30 миллионов евро, а трансфер Эдегора обойдется в 40 миллионов. Соглашение с норвежцем, к слову, будет рассчитано до лета 2026 года.

Также «Арсенал» в ближайшем будущем сообщит о продлении сотрудничества с Гранитом Джакой, который этим летом мог уйти в «Рому».