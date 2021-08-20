Бакайоко хочет вернуться в «Милан»

Полузащитник «Челси» Тьемуа Бакайоко близок к возвращению в «Милан», передаёт Football Italia. По данным источника, сам игрок уже выразил желание на переход в итальянский клуб.

Ранее сообщалось, что «синие» продлили контракт с игроком до 2023 года, чтобы отдать его в очередную аренду. Отмечается, что представители игрока уже обсудили все детали сделки с руководством «Милана». Итальянский клуб возьмёт арендует игрока с правом выкупа.

Напомним, что Бакайоко перешёл в «Челси» из «Монако» в 2017 году за 40 миллионов евро. В составе «Милана» он выступал на правах аренды в сезоне 2018/19.