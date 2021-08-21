Наставники команд АПЛ высказались по поводу случаев коронавируса в «Арсенале» и «Челси»

Накануне лондонского дерби между «Арсеналом» и «Челси» представители обеих команд сообщили, что в коллективе обнаружены несколько случаев заражения коронавирусом.

Для «канониров» подобная ситуация не является первой в сезоне – неделю назад клуб уже предупреждал руководство лиги о наличии инфицированных, но АПЛ не перенесла поединок с «Брентфордом», чем остался недоволен главный тренер Микель Артета.

В связи с случившимся, свои комментарии по этому поводу дали несколько наставников команд АПЛ, Вчера свое мнение выразил Пеп Гвардиола, а также высказались Томас Тухель и тренер «Ньюкасла» Стив Брюс. Они заявили, что призывают своих футболистов вакцинироваться дважды, но они не в праве заставлять игроков сделать это, передает издание The Sun.

Также специалисты просят футбольную ассоциацию предпринять необходимые меры.