Рио Фердинанд: в конце карьеры всерьез думал перейти в «Арсенал»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал на своем YouTube-канале о том, как хотел перейти в «Арсенал» на закате карьеры.

По его словам, он однажды встретился в отеле с Арсеном Венгером и предложил свои услуги — как на поле, так и в раздевалке. Однако тогдашний главный тренер «канониров» не проявил интереса к этому предложению и отказал. Фердинанд частично признал правильность этого решения, потому как следующий сезон в составе «Куинз Парк Рейнджерс» он провел далеко не на своем привычном уровне.

Рио Фердинанд защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2002 по 2014 год. Карьеру он завершил через год как раз в «КПР».