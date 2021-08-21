Артета: «Сосредоточен на том, как обыграть «Челси»

Микель Артета поделился мыслями касаемо предстоящей схватки с «Челси» во втором туре Премьер-лиги Англии.

«Мне важно окружить себя людьми, несущими конструктив. Я понимаю, что некоторые думают лишь о том, как бы похоронить нас, они хотят задеть нас критикой. Но нас это не интересует.

Я преисполнен позитива и энергии. Максимально сосредоточен на том, как обыграть в предстоящей схватке «Челси». Нам это по силам, ведь прежде мы уже делали это.

В моменты, когда вокруг царит один негатив, мы нуждаемся в поддержке болельщиков сильнее, чем когда-либо», - приводит слова Артеты ESPN.