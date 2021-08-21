Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 166 Комментарии
Англия. Премьер-лига

Артета: «Сосредоточен на том, как обыграть «Челси»

21 Августа 2021 • 00:48 Комментировать
Арсенал
...
Челси
4.30 3.80 1.80
22.08 18:30
1000 рублей бесплатная ставка

Микель Артета поделился мыслями касаемо предстоящей схватки с «Челси» во втором туре Премьер-лиги Англии.

«Мне важно окружить себя людьми, несущими конструктив. Я понимаю, что некоторые думают лишь о том, как бы похоронить нас, они хотят задеть нас критикой. Но нас это не интересует.

Я преисполнен позитива и энергии. Максимально сосредоточен на том, как обыграть в предстоящей схватке «Челси». Нам это по силам, ведь прежде мы уже делали это.

В моменты, когда вокруг царит один негатив, мы нуждаемся в поддержке болельщиков сильнее, чем когда-либо», - приводит слова Артеты ESPN.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Микель Артета
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.08  14:30 Ливерпуль ... Бёрнли 1.2 7 15
21.08  17:00 Астон Вилла ... Ньюкасл 1.8 3.95 4.15
21.08  17:00 Манчестер Сити ... Норвич 1.1 9.6 24
21.08  17:00 Лидс ... Эвертон
21.08  17:00 Кристал Пэлас ... Брентфорд 2.6 3.2 2.8
21.08  19:30 Брайтон ... Уотфорд 1.75 3.3 5.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
00:48 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Сосредоточен на том, как обыграть «Челси»
00:38 · Англия. Премьер-лига
Восемь футболистов основной обоймы «Арсенала» могут не сыграть в следующем поединке
00:27 · Англия. Премьер-лига
Сульшер: «У Варана есть все качества, необходимые тренеру»
00:08 · Англия. Премьер-лига
Перейра отправился в аренду во «Фламенго»
20 Августа
23:59 · Англия. Премьер-лига
Чалоба близок к получению нового контракта от «Челси»
23:58 · Англия. Премьер-лига
Хаверц – о Лукаку: «Ромелу – прекрасный бомбардир»
23:47 · Англия. Премьер-лига
Бруно Лаже: «Всех игроков «Бенфики» связывают с нашим клубом»
23:47 · Англия. Премьер-лига
Бенитес: «До 31 августа я рассчитываю на Хамеса»
23:19 · Англия. Премьер-лига
Ауа близок к переходу в «Тоттенхэм»
23:10 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Севильи» может перейти в «Вест Хэм»
22:45 · Англия. Премьер-лига
Кавани и Варан могут принять участие в матче против «Саутгемптона»
22:41 · Англия. Премьер-лига
Артета — о Рамсдейле: «Он игрок сборной Англии и добавит конкуренции»
22:34 · Англия. Премьер-лига
Тухель предположил, что Зиеш и Канте смогут принять участие в матче с «Арсеналом»
22:22 · Англия. Премьер-лига
Мойес надеется, что присутствие болельщиков на родном стадионе улучшит домашние выступления команды
22:18 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может подписать защитника «Гранады»
Все новости
Рекомендуем
 