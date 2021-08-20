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Англия. Премьер-лига

Хаверц – о Лукаку: «Ромелу – прекрасный бомбардир»

20 Августа 2021 • 23:58 Комментировать
Арсенал
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Челси
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Немецкий полузащитник лондонского «Челси» Кай Хаверц поделился мнением о своём новоиспечённом партнёре по команде – бельгийце Ромелу Лукаку.

«Ромелу – прекрасный бомбардир. Он показал свой класс, чего только стоит его выступление на чемпионате Европы. Он усилил бы любую команду, не могу дождаться, когда смогу отдать ему пару голевых передач», - сказал Хаверц в интервью Bild.

Ромелу Лукаку перешел в «Челси» из миланского «Интера» за 115 миллионов евро. Он оформил 64 гола и 16 голевых передач в 95 поединках за «нерадзурри».

Дуэт Хаверца и Лукаку может появиться на поле уже в воскресенье, когда лондонцы сыграют в дерби с «Арсеналом».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Арсенал Лондон Ромелу Лукаку Кай Хаверц
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