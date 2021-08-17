Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 206 Комментарии
Англия. Премьер-лига

Аренда игрока «Челси» сорвалась из-за коронавируса

17 Августа 2021 • 15:31 Комментировать
Арсенал
...
Челси
4.30 3.80 1.80
22.08 18:30
1000 рублей бесплатная ставка

Бразильский полузащитник «Челси» Кенеди текущим летом активно искал себе новую команду. Проведя четыре последних сезона в арендах в «Уотфорде», «Ньюкасле» и «Хетафе», игрок надеялся полноценно сменить клубную прописку.

Но, лондонцам так и не удалось найти покупателя на футболиста. От кандидатуры Кенеди отказалась и «Севилья», которая могла заполучить игрока в качестве части сделки по Юлесу Кунде. Все же, вингер согласился отправиться в очередную аренду, на этот раз на родину в «Фламенго».

Правда, и тут 25-летнему игроку не повезло – он сдал положительный тест на Covid-19 и теперь вынужден провести ближайшие дни на изоляции, передаёт бразильское издание O Dia. Также сообщается, что Кенеди всё же успеет оформить свой переход до завершения трансферного окна.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Фламенго Кенеди Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
15:31 · Англия. Премьер-лига
Аренда игрока «Челси» сорвалась из-за коронавируса
14:02 · Англия. Премьер-лига
Перейра хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»
13:45 · Англия. Премьер-лига
Кейн вернулся к тренировкам с «Тоттенхэмом»
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» назвал сумму, за которую готов продать Триппьера
13:20 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подтвердил переход Абрахама в «Рому» 1 официально
12:27 · Англия. Премьер-лига
Барнс подпишет новый контракт с «Лестером»
11:53 · Англия. Премьер-лига
Санчес: «Мы примем любой выбор Кейна»
11:33 · Англия. Премьер-лига
Сульшер назвал 5 игроков, с которыми «МЮ» должен продлить контракт 2
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд» может арендовать игрока «МЮ»
10:58 · Англия. Премьер-лига
Давид Луис: «Хочу играть за клуб, который борется за трофеи»
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готовится сделать финальное предложение по Лингарду
10:13 · Англия. Премьер-лига
Пулишич: «Очень рад, что буду играть в одной команде с Лукаку»
10:00 · Англия. Премьер-лига
Варан: «Фергюсон хотел подписать меня в 2011 году»
09:55 · Англия. Премьер-лига
Варан рассказал, что думает о Погба
09:47 · Англия. Премьер-лига
Лукаку: «Дрогба помог мне с переходом в «Челси»
Все новости
Рекомендуем
 