Аренда игрока «Челси» сорвалась из-за коронавируса

Бразильский полузащитник «Челси» Кенеди текущим летом активно искал себе новую команду. Проведя четыре последних сезона в арендах в «Уотфорде», «Ньюкасле» и «Хетафе», игрок надеялся полноценно сменить клубную прописку.

Но, лондонцам так и не удалось найти покупателя на футболиста. От кандидатуры Кенеди отказалась и «Севилья», которая могла заполучить игрока в качестве части сделки по Юлесу Кунде. Все же, вингер согласился отправиться в очередную аренду, на этот раз на родину в «Фламенго».

Правда, и тут 25-летнему игроку не повезло – он сдал положительный тест на Covid-19 и теперь вынужден провести ближайшие дни на изоляции, передаёт бразильское издание O Dia. Также сообщается, что Кенеди всё же успеет оформить свой переход до завершения трансферного окна.