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Англия. Премьер-лига

«Арсенал» намерен подписать ещё двух игроков

19 Августа 2021 • 17:36 Комментировать
Арсенал
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Челси
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22.08 18:30
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«Арсенал» намерен подписать ещё двух футболистов до закрытия трансферного окна, передаёт Football London. По данным источника, главный тренер Микель Артета хочет видеть в команде правого защитника и нападающего.

Ранее стало известно, что «Арсенал» в ближайшее время подпишут вратаря «Шеффилд Юнайтед» Аарона Рамсдейла и полузащитника «Реала» Мартина Эдегора.

Напомним, что этим летом «канониры» подписали защитника «Брайтона» Бена Уайта, полузащитника «Андерлехта» Альберта-Мбойо Локонга и защитника «Бенфики» Нуну Тавареша.

Сообщалось, что «Арсенал» следит за защитником «Атлетико» Кираном Триппьером, с которым мадридцы готовы расстаться за 60 миллионов евро.

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Арсенал Лондон Трансферы футбола - лето 2021
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