«Арсенал» намерен подписать ещё двух игроков

«Арсенал» намерен подписать ещё двух футболистов до закрытия трансферного окна, передаёт Football London. По данным источника, главный тренер Микель Артета хочет видеть в команде правого защитника и нападающего.

Ранее стало известно, что «Арсенал» в ближайшее время подпишут вратаря «Шеффилд Юнайтед» Аарона Рамсдейла и полузащитника «Реала» Мартина Эдегора.

Напомним, что этим летом «канониры» подписали защитника «Брайтона» Бена Уайта, полузащитника «Андерлехта» Альберта-Мбойо Локонга и защитника «Бенфики» Нуну Тавареша.

Сообщалось, что «Арсенал» следит за защитником «Атлетико» Кираном Триппьером, с которым мадридцы готовы расстаться за 60 миллионов евро.