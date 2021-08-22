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Англия. Премьер-лига

Владелец «Арсенала» подтвердил, что Джака продлил контракт с клубом

22 Августа 2021 • 16:29 Комментировать
Арсенал
...
Челси
4.75 3.85 1.80
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Владелец «Арсенала» Стэн Кронке сообщил, что полузащитник Гранит Джака продлил контракт с клубом, передаёт Daily Mail. Отметим, что официального объявления пока не было.

Об этом Кронке признался в интервью пресс-службе «канониров», которое позже было опубликовано в клубной программе к матчу с «Челси». Он заявил, что Джака подписал новый контракт до 2025 года, и выразил надежду, что швейцарец сумеет помочь адаптироваться молодым игрокам.

Напомним, что Джака стал игроком «Арсенала» в 2016 году, перейдя из «Боруссии» Мёнхенгладбах за 45 миллионов евро. Ранее сообщалось, что он близок к переходу в «Рому», однако клубы не сумели договориться между собой.

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Арсенал Лондон Гранит Джака Стэн Кронке
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