Владелец «Арсенала» подтвердил, что Джака продлил контракт с клубом

Владелец «Арсенала» Стэн Кронке сообщил, что полузащитник Гранит Джака продлил контракт с клубом, передаёт Daily Mail. Отметим, что официального объявления пока не было.

Об этом Кронке признался в интервью пресс-службе «канониров», которое позже было опубликовано в клубной программе к матчу с «Челси». Он заявил, что Джака подписал новый контракт до 2025 года, и выразил надежду, что швейцарец сумеет помочь адаптироваться молодым игрокам.

Напомним, что Джака стал игроком «Арсенала» в 2016 году, перейдя из «Боруссии» Мёнхенгладбах за 45 миллионов евро. Ранее сообщалось, что он близок к переходу в «Рому», однако клубы не сумели договориться между собой.