Эдегор хотел остаться в «Реале» - на уход повлиял разговор с Анчелотти

Мартин Эдегор не планировал в текущее межсезонье покидать мадридский «Реал». Решение уйти норвежец принял после личного диалога с наставником команды Карло Анчелотти.

Новоиспеченный главный тренер вызвал молодого полузащитника на разговор, дабы поделиться своими планами насчет кандидатуры игрока в ближайшем сезоне. Анчелотти сказал Эдегору, что тому нужно будет приложить усилия, чтобы выиграть конкуренцию в средней линии, ведь на его позиции есть еще восемь исполнителей. Такими деталями поделилось авторитетное в Испании издание Marca.

Футболист неправильно интерпретировал слова итальянского специалиста, посчитав их за призыв покинуть Мадрид. Как оказалось, тренерский штаб не желал расставаться хавбеком, а просто не видел в нем ключевого игрока основы.

После того инцидента Эдегор тут же связался с отцом и с агентом, запросив подыскать себе новую команду. Вчера «Арсенал» официально объявил о трансфере полузащитника.