Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 152 Комментарии
Англия. Премьер-лига

Эдегор хотел остаться в «Реале» - на уход повлиял разговор с Анчелотти

21 Августа 2021 • 10:46 Комментировать (1)
Арсенал
...
Челси
4.30 3.80 1.80
22.08 18:30
1000 рублей бесплатная ставка

Мартин Эдегор не планировал в текущее межсезонье покидать мадридский «Реал». Решение уйти норвежец принял после личного диалога с наставником команды Карло Анчелотти.

Новоиспеченный главный тренер вызвал молодого полузащитника на разговор, дабы поделиться своими планами насчет кандидатуры игрока в ближайшем сезоне. Анчелотти сказал Эдегору, что тому нужно будет приложить усилия, чтобы выиграть конкуренцию в средней линии, ведь на его позиции есть еще восемь исполнителей. Такими деталями поделилось авторитетное в Испании издание Marca.

Футболист неправильно интерпретировал слова итальянского специалиста, посчитав их за призыв покинуть Мадрид. Как оказалось, тренерский штаб не желал расставаться хавбеком, а просто не видел в нем ключевого игрока основы.

После того инцидента Эдегор тут же связался с отцом и с агентом, запросив подыскать себе новую команду. Вчера «Арсенал» официально объявил о трансфере полузащитника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Арсенал Лондон Мартин Эдегор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Tavadi
21 Августа 2021 в 10:53
просто эдегор не знает итальянский
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.08  14:30 Ливерпуль ... Бёрнли 1.2 7 15
21.08  17:00 Астон Вилла ... Ньюкасл 1.8 3.95 4.15
21.08  17:00 Манчестер Сити ... Норвич 1.1 9.6 24
21.08  17:00 Лидс ... Эвертон
21.08  17:00 Кристал Пэлас ... Брентфорд 2.6 3.2 2.8
21.08  19:30 Брайтон ... Уотфорд 1.75 3.3 5.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
10:46 · Англия. Премьер-лига
Эдегор хотел остаться в «Реале» - на уход повлиял разговор с Анчелотти 1
10:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» назвал сумму, за какую готов продать Лапорта
10:33 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о будущем Салаха в «Ливерпуле»
09:11 · Англия. Премьер-лига
Экс-футболист «МЮ» обвиняется в мошенничестве на сумму 4,7 млн евро
02:33 · Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити - Норвич: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:28 · Англия. Премьер-лига
Ливерпуль - Бёрнли: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:48 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Сосредоточен на том, как обыграть «Челси»
00:38 · Англия. Премьер-лига
Восемь футболистов основной обоймы «Арсенала» могут не сыграть в следующем поединке 1
00:27 · Англия. Премьер-лига
Сульшер: «У Варана есть все качества, необходимые тренеру»
00:08 · Англия. Премьер-лига
Перейра отправился в аренду во «Фламенго»
20 Августа
23:59 · Англия. Премьер-лига
Чалоба близок к получению нового контракта от «Челси»
23:58 · Англия. Премьер-лига
Хаверц – о Лукаку: «Ромелу – прекрасный бомбардир»
23:47 · Англия. Премьер-лига
Бруно Лаже: «Всех игроков «Бенфики» связывают с нашим клубом»
23:47 · Англия. Премьер-лига
Бенитес: «До 31 августа я рассчитываю на Хамеса»
23:19 · Англия. Премьер-лига
Ауа близок к переходу в «Тоттенхэм»
Все новости
Рекомендуем
 