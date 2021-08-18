В среду «Челси» проводил открытую тренировку на «Стэмфорд Бридж». Один из болельщиков во время мероприятия прямо в микрофон выразил своё недовольство игрой Тимо Вернера, которого регулярно критикуют за плохую реализацию моментов.

«Уберите Вернера из клуба!» - сказал фанат.

Стоит сказать, что другие поклонники «Челси», которые присутствовали на трибуне, не разделили мнение о необходимости убрать Тимо Вернера из состава. Убедиться в этом можно на видео ниже.

Тимо Вернер провёл за «Челси» 54 матча, в которых забил 12 голов и отдал 15 голевых передач.