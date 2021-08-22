Санья: «Арсенал» утратил свою ДНК»

Звездный защитник «Арсенала» конца «нулевых» Бакари Санья поделился мнением о результатах лондонцев.

Француза возмутил выбор Микеля Артеты на матч против «Челси», в котором «канониры» были вынуждены капитулировать – 0:2.

«Как можно потратить на трансферы 150 миллионов и выпустить на поле одну молодежь? Возможно, это хороший шаг в аспекте заботы о будущем, но кто-то должен решать задачи сейчас.

Когда я выступал за «Арсенал», все мечтали присоединиться к нашей команде, а сейчас... Клуб утратил собственную ДНК», - заявил Санья в эфире RMC.