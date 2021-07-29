Пути Сауля и «Атлетико» разошлись

По словам главного тренера мадридского «Атлетико»Диего Симеоне, пути Сауля Ньигеса и «матрасников» разошлись, пишет Football Espana.

В заключительной части минувшего сезона полузащитник не попадал в основной состав. Эта ситуация, помимо прочих факторов, объясняет желание Сауля этим летом покинуть команду, как можно скорее. Последний год в его карьере явно не задался. Он провел лишь 19 матчей в чемпионате и забил два мяча. Это повлияло как на его трансферную стоимость, так и на уровень претендентов заполучить испанца.

Отступные в контракте Сауля равняются 150 миллионам евро, однако «Атлетико» вполне может согласиться и на 40-50 миллионов.