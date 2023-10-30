Эммерсон: «Ишков забил просто великолепный гол! Это важное событие для него»

Защитник «Урала» Эммерсон высказался о голе своего одноклубника Ильи Ишкова в матче 13-го тура РПЛ против «Динамо» (1:2). Отметим, что для 18-летнего полузащитника этот мяч стал первым в сезоне.

«Ишков забил просто великолепный гол! Это важное событие для него. Хочется поздравить его с дебютным голом в РПЛ!» — цитирует Эммерсона «Чемпионат».

После 13 туров РПЛ «Урал» расположился на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч в рамках чемпионата России екатеринбуржцы проведут 6 ноября против казанского «Рубина». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.