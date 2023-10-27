​Личка рассказал о состоянии Шунина и Фомина

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о состоянии голкипера Антона Шунина и полузащитника Даниила Фомина.

«Шунин на сегодняшний день уже занимается с командой и готов ей помогать. Фомин, к сожалению, пока не готов – посмотрим, сможет ли он сыграть на Кубок с «Пари НН», - слова Лички приводятся на сайте «Матч ТВ».

Ближайший матч «Динамо» проведёт 29 октября – против «Урала» в 13-м туре чемпионата России. Что касается кубковой игры против «Пари НН», то она пройдёт 2 ноября.

На текущий момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиге.