​Смолов отдал 30-й голевой пас в РПЛ

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов в воскресном матче против «Урала» оформил свой 30-й голевой пас в Премьер-лиге. На это указывает Opta. При этом на других порталах показатели Смолова несколько отличаются.

Также Opta отмечает, что «Урал» является любимым соперником для Смолова – в 16 матчах чемпионата против этой команды нападающий забил девять голов и отдал три результативных паса на партнёров.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Урал» на своём поле со счётом 2:1. Для команды Марцела Лички это первая победа в Премьер-лиге с 3 сентября.