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​Личка подтвердил, что в ноябре Даса уедет в сборную Израиля раньше

27 Октября 2023 • 17:19 Комментировать
Динамо Москва
...
Урал
29.10 16:30

Защитник Эли Даса в ноябре раньше покинет расположение «Динамо» и отправится в лагерь сборной Израиля.

Напомним, что из-за ситуации в стране сборная Израиля в октябре не проводила матчи в отборе на Евро-2024. Как следствие, в ноябре израильтянам предстоит провести сразу четыре отборочные игры.

«Да, я разрешил ему уехать пораньше, потому что это официальные игры сборной. К тому же, он капитан своей национальной команды. Я никогда не препятствую выступлению своих футболистов за сборную», - слова Лички приводятся на сайте «Матч ТВ».

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт 29 октября – против «Урала» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная Израиля Марцел Личка Эли Даса ещё теги

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