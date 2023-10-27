​Личка подтвердил, что в ноябре Даса уедет в сборную Израиля раньше

Защитник Эли Даса в ноябре раньше покинет расположение «Динамо» и отправится в лагерь сборной Израиля.

Напомним, что из-за ситуации в стране сборная Израиля в октябре не проводила матчи в отборе на Евро-2024. Как следствие, в ноябре израильтянам предстоит провести сразу четыре отборочные игры.

«Да, я разрешил ему уехать пораньше, потому что это официальные игры сборной. К тому же, он капитан своей национальной команды. Я никогда не препятствую выступлению своих футболистов за сборную», - слова Лички приводятся на сайте «Матч ТВ».

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт 29 октября – против «Урала» на своём поле.