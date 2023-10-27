Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал прогноз на матчи с участием «Динамо» и «Зенита».

- «Динамо» не побеждало пять туров подряд и забило в них только два мяча. Какие прогнозы на матч «Динамо» - «Урал»?

- «Урал» крупно проиграл в последнем матче. Думаю, что москвичи победят в предстоящей игре. Состав у них сильнее, плюс играть «бело-голубые» будут дома. Ну и пора уже набирать очки. Да и забивать тоже. Голы, думаю, от «Динамо» мы увидим.

- «Зенит» легко разберется с «Ахматом»?

- Легко питерцам не будет. У «Ахмата» очень приличная команда. С приходом Ромащенко грозненцы играют интересно, даже несмотря на то, что в последних матчах были неудачи. Понятно, что «Зенит» будет фаворитом. Думаю, очки он не потеряет.

Елена Григорьевская