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Агент Сафонов: «Даже когда Йоканович в открытую душил Тюкавина, Костя выходил с улыбкой и делал свою работу»

22 Октября 2023 • 16:21 Комментировать
Динамо Москва
...
Урал
29.10 16:30

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об отношениях своего клиента с главным тренером «бело-голубых» Марцелом Личкой. 

Напомним, 21-летний футболист остался в запасе «бело-голубых» на матч 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0), который состоялся вчера, 21 октября.

По словам Сафонова, у Тюкавина никогда не было конфликтов ни с одним из наставников, так как он является очень воспитанным человеком.

«Даже когда Йоканович в открытую душил его, Костя всё равно выходил с улыбкой и делал свою работу. Надо набраться терпения и всё будет нормально», — приводит слова Сафонова Metaratings.

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 15 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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