Агент Сафонов: «Даже когда Йоканович в открытую душил Тюкавина, Костя выходил с улыбкой и делал свою работу»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об отношениях своего клиента с главным тренером «бело-голубых» Марцелом Личкой.

Напомним, 21-летний футболист остался в запасе «бело-голубых» на матч 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0), который состоялся вчера, 21 октября.

По словам Сафонова, у Тюкавина никогда не было конфликтов ни с одним из наставников, так как он является очень воспитанным человеком.

«Даже когда Йоканович в открытую душил его, Костя всё равно выходил с улыбкой и делал свою работу. Надо набраться терпения и всё будет нормально», — приводит слова Сафонова Metaratings.

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 15 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.