Агент Тюкавина: Я не увидел какого-то прорыва, он просто забил гол

Агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался об игре форварда в матче 13-го тура Российской премьер-лиги против «Урала» (2:1).

Агент отметил, что его Тюкавин играл, как играет обычно, также он дополнил, что не увидил какого-то прорыва.

«У Кости были ещё моменты. В паре моментов отдай Смолов пас — у Кости был бы хет-трик. Доволен, что он забил. Двигаемся дальше», - приводит слова Сафонова «Чемпионат».

Напомним, что Тюкавин отметился голом после передачи Дмитрия Скопинцева, тем самым отличившись впервые с 6 августа.