Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матчей с участием «Локомотива» и «Динамо».

- Сумеет ли «Ростов» после успеха с «Ахматом» выиграть у «Локомотива»?

- Ростовчане набирают обороты. Они хорошо потрепали «Краснодар», затем «Ахмат». Но там все равно нет большого мастерства, и поэтому каждую встречу им нужно проводить на максимуме. Когда они так играют, все получается. Уверен, что Карпин хорошо настроит своих ребят. «Локомотив» тоже потихонечку приходит в себя, что показал первый тайм матча с «Динамо», когда «железнодорожники» играли очень хорошо. Правда, они не забили, а так могли выиграть. А в предстоящем матче может сказать свое слово Дзюба. Он любит удивлять бывшие клубы. А так при прочих равных больше шансов у «Ростова».

- «Динамо» не побеждало пять туров подряд и забило в них только два мяча. Какие прогнозы на игру «Динамо» - «Урал»?

- «Динамо» создает много моментов, но хромает реализация. Пока команда не показывает целостной игры. Есть какие-то хорошие отрезки, но потом это все куда-то уходит. Можно сделать скидку, что Личка только пришел и пока ему тяжело дается становление команды. Вначале забивал Тюкавин, но сейчас он ушел в тень. Главное, что создаются моменты, которые надо реализовывать.

Елена Григорьевская