Личка: «Тюкавину нужно показать, что он должен вызываться в сборную»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о невызове своего подопечного Константина Тюкавина в состав национальной команды России на октябрьский сбор.

Напомним, в октябре сборная России провела два товарищеских матча — с Камеруном (1:0), Кенией (2:2).

«Невызов в сборную — это решение тренера. Сейчас Тюкавину нужно показать, что он должен всегда вызываться в сборную. Я вижу в нём большой талант и хорошее будущее. Всё зависит от игрока», — приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 15 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.