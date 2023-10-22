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Личка: «Тюкавину нужно показать, что он должен вызываться в сборную»

22 Октября 2023 • 13:59 Комментировать
Динамо Москва
...
Урал
29.10 16:30

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о невызове своего подопечного Константина Тюкавина в состав национальной команды России на октябрьский сбор.

Напомним, в октябре сборная России провела два товарищеских матча — с Камеруном (1:0), Кенией (2:2).

«Невызов в сборную — это решение тренера. Сейчас Тюкавину нужно показать, что он должен всегда вызываться в сборную. Я вижу в нём большой талант и хорошее будущее. Всё зависит от игрока», — приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 15 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.   

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Марцел Личка Константин Тюкавин
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