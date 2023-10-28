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​Помазун мечтает поиграть в Европе – агент

28 Октября 2023 • 14:59 Комментировать
Динамо Москва
...
Урал
29.10 16:30

Агент Алексей Сафонов, который работает с голкипером «Урала» Ильёй Помазуном, высказался о будущем футболиста.

«Мы общаемся с Ильёй постоянно, у него есть мечта поиграть в Европе. А по поводу выкупа со стороны «Урала», думаю, у него серьёзная цена», - цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Агент отметил, что будущее Помазуна будет обсуждаться по завершению сезона.

«Давайте не будем загадывать, парень в самом соку, хочется попробовать силы в Европе», - высказался агент.

По словам Сафонова, Помазун входит в тройку лучших голкиперов РПЛ вместе с Матвеем Сафоновым и Ильёй Лантратовым.

Стоит сказать, что права на Илью Помазуна принадлежат ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
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