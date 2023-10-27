Лещук — о конкуренции с Шуниным: «Сейчас играть буду я»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук поделился комментарием о конкуренции с Антоном Шуниным за место в основном составе.

«Сейчас особо не стоит разговор о том, кто основной. У Антона травма, так что сейчас играть буду я. А дальше будет зависеть от того, кто и как будет играть. В нашей ситуации все возможно», — заявил Лещук в эфире «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне 27-летний голкипер принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, пропустил восемь мячей и три раза сыграл «на ноль».

29 октября «Динамо» примет дома «Урал» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 16:30 по мск.