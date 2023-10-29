​Пивоваров поздравил Тюкавина – форвард прервал «сухую» серию

Павел Пивоваров, который занимает должность генерального директора «Динамо», высказался после воскресной победы над «Уралом» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

«Хорошо, что выиграли, играли с преимуществом, забили красивые голы. Поздравляем Костю [Тюкавина], хорошо, что забил, давно не забивал, убеждён, что гол поможет ему психологически», - цитирует Пивоварова ТАСС.

Пивоваров отметил, что в концовках матчей «Динамо» систематически ощущается тревожность, и тренерский штаб будет над этим работать.

Напомним, что Константин Тюкавин в игре против «Урала» прервал серию без забитых голов.

На текущий момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.