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Тюкавин открыл счёт в матче с «Уралом», «Динамо» наконец-то забило с игры

29 Октября 2023 • 17:19 Комментировать
Динамо Москва
2:0
Урал
2-й тайм

В эти минуты «Динамо» принимает «Урал» в матче 13-го тура Премьер-лиги. Лишь перед уходом команд в раздевалки по итогам первого тайма был открыт счет. С левого фланга Дмитрий Скопинцев выполнил навес к линии вратарской, а там Константин Тюкавин в борьбе с защитниками головой пробил в дальнюю штангу, от которой мяч срикошетил за ленточку.

«Динамо» в первый раз за шесть матчей забило с игры и ведет 1:0.

В онлайн-таблице команда Марцела Лички с 21 очком выходит на четвертое место, соперник - делит девятое. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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