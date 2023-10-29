Тюкавин открыл счёт в матче с «Уралом», «Динамо» наконец-то забило с игры

В эти минуты «Динамо» принимает «Урал» в матче 13-го тура Премьер-лиги. Лишь перед уходом команд в раздевалки по итогам первого тайма был открыт счет. С левого фланга Дмитрий Скопинцев выполнил навес к линии вратарской, а там Константин Тюкавин в борьбе с защитниками головой пробил в дальнюю штангу, от которой мяч срикошетил за ленточку.

«Динамо» в первый раз за шесть матчей забило с игры и ведет 1:0.

В онлайн-таблице команда Марцела Лички с 21 очком выходит на четвертое место, соперник - делит девятое. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.