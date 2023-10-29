​«Урал» не побеждал в 8 последних матчах РПЛ

В начале чемпионата России все восхищались «Уралом» - команда Виктора Ганчаренко в пяти стартовых турах набрала 13 очков из 15 возможных. С тех пор «шмели» в Премьер-лиге не одержали ни одной победы. В восьми последних матчах екатеринбуржцы трижды сыграли вничью и пять раз проиграли.

В воскресенье, напомним, «Урал» потерпел гостевое поражение от «Динамо» со счётом 1:2. В следующем туре Премьер-лиги команда Виктора Ганчаренко будет играть против «Рубина» на своём поле. Матч пройдёт в понедельник, 6 ноября.

На текущий момент «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.