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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Урал» не побеждал в 8 последних матчах РПЛ

29 Октября 2023 • 18:44 Комментировать
Динамо Москва
2:1
Урал

В начале чемпионата России все восхищались «Уралом» - команда Виктора Ганчаренко в пяти стартовых турах набрала 13 очков из 15 возможных. С тех пор «шмели» в Премьер-лиге не одержали ни одной победы. В восьми последних матчах екатеринбуржцы трижды сыграли вничью и пять раз проиграли.

В воскресенье, напомним, «Урал» потерпел гостевое поражение от «Динамо» со счётом 1:2. В следующем туре Премьер-лиги команда Виктора Ганчаренко будет играть против «Рубина» на своём поле. Матч пройдёт в понедельник, 6 ноября.

На текущий момент «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал

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